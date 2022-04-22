Тиктокеры Кадырова снова опозорились отсутствием военных навыков: показали, как стреляли из миномета

Тиктокеры Кадырова снова опозорились отсутствием военных навыков: показали, как стреляли из миномета

Тиктокеры Кадырова записали очередное видео и опять опозорились отсутствием военных навыков.

Кадыровцы записали очередное постановочное видео, чтобы в очередной раз прорекламировать свою "мощь", но и в этот раз оконфузились в Сети.

"Воина" из Чечни высмеяли в соцсетях за отсутствие военных навыков. Чтобы записать ролик, ему понадобилась помощь российских солдат.

На видео, появившемся в Сети, видно, как российские армейцы заряжают миномет для кадыровца и показывают, за какой шнурок дернуть, чтобы он выстрелил.

И только после того, как солдаты зарядил оружие и провел инструктаж, "воин" Кадыров дернул за веревку. Стоит отметить, что из кадров видно, что миномет стоит среди населенного пункта, поэтому куда полетел боеприпас и попал ли в гражданские объекты — неизвестно.

"Пустые" ролики кадыровцев, которые более известны, как тикток-войска, могли стоить мирным украинцам жизни.

Напомним, ранее кадыровцы стали посмешищем в Сети, сняв на видео стрельбу из окопа в одном из населенных пунктов Украины.

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