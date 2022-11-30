Тиктоки уже не те: кадыровцы записали слезливое видео после того, как получили "люлей" от ВСУ (видео)

Тикток-войска Кадырова получили "на орехи" от ВСУ по одному из направлений.

Тикток-войска Кадырова начали выкладывать уже не такие радостные и боевые видео, как было раньше. Сейчас на их видео все больше нытья о том, как им достается в Украине от ЗСУ.

Очередное видео тикток-войск появилось в Сети.

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"Заслюненные, испуганные "бравые" тиктокеры почему-то грустные. Это не видео снимать, стреляя по заборам, здесь нужно иметь смелость и воевать против ВСУ", - прокомментировали в "Стратком ВСУ».

В кадре двое закаптюженных и испуганных кадыровцев что-то лепечут о пережитом и как им досталось во время последней встречи с ВСУ на передовой.

Напомним, что кадыровские тиктокеры сняли трупы своих товарищей, чтобы показать "руководству", что они на передовой и воюют против ВСУ.

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