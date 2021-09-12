Тимати, Ленин и Сталин: в украинском дневнике для детей разместили скандальные биографии

Тимати, Ленин и Сталин: в украинском дневнике для детей разместили скандальные биографии

В украинском дневнике разместили биографии российских звезд и советских диктаторов.

В школьном дневнике, который продают в Украине, рассказывают детям о Ленине, российских певцах Тимати и Массква.

Фото дневника со скандальным контентом опубликовала Мария Пасельська в Twitter.

Так, в сносках внизу полей для расписания разместили интересные факты о разных известных людей.

В частности, детям в положительном контексте рассказывают о Владимире Ленине. Его называют "пролетарским революционером и мыслителем". Отмечается, что Ленин "возглавил борьбу народных масс за построение социализма".

Maria Paselska

Вспоминается и другой советский диктатор — Иосиф Сталин. Его называют "советским государственным, политическим и военным деятелем". Правда, все же детям сообщили, что во времена Сталина были устроены массовые репрессии, а также Голодомор 1932-1933 годов.

Вместо термина Вторая мировая война в дневнике используют формулировку советской и современной российской историографии — "Великая отечественная война".

В дневнике есть упоминание о русском рэпера Тимати (Тимура Юнусова). Его назвали "настоящим хищником", что заметно в его "настойчивом, упорном" характере. Отметим, что Тимати выступал в оккупированном Крыму, негативно высказывался о Революции Достоинства, а также выпустил песню и клип "Мой лучший друг — президент Путин".

Еще одной "звездой", о которой рассказывают детям, стала российская певица Лера Массква.

Напомним, что в Николаеве наказали скандального преподавателя за антиукраинские высказывания.

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