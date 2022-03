«Palyanytsia, а не rusni-pryzda»: Time допустил серьезную ошибку в названии украинского хлеба

Журналисты назвали украинский хлеб не palyanytsia, а rusni-pyzda.

В одном из своих материалов о войне России против Украины издание Time допустило серьезную ошибку — журналисты назвали украинский хлеб не palyanytsia, а rusni-pyzda.

Одно из самых авторитетных американских изданий активно освещает войну в Украине.

В материале Ukrainians Don't Blame Just Putin For the War. They Blame Russians (Украинцы обвиняют не только Путина в решении войны. Они обвиняют россиян) журналист Элиот Акерман, в частности, рассказал, как украинцы распознают российских диверсантов.

Чаще всего для этого употребляется слово паляница. Тем не менее, журналист что-то перепутал и написал, что украинцы используют фразу rusni-pyzda (вообще непонятно, откуда в материале появилось это словосочетание).

