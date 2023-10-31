Time в скандальной статье написал о проблемах с мобилизацией в Украине: реакция Данилова

В понедельник вечером 30 октября в украинских соцсетях началось обсуждение статьи Time о войне в Украине. Алексей Данилов прокомментировал ситуацию с мобилизацией, описанную в статье.

Проблемы с призывом в Украине могут возникать с течением времени. Но пока количество людей в секторе безопасности и обороны не уменьшается.

Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сказал в комментарии "Украинской правде", комментируя статью Time.

"Что касается призыва. У нас не уменьшается количество людей, которые находятся в секторе безопасности и обороны. Будут ли проблемы? Это вопрос, который может возникать со временем. Насколько они будут большими, как они могут влиять на те или иные вещи, будем смотреть тогда", — подчеркнул Данилов.

Напомним, в понедельник вечером, 30 октября, в украинских соцсетях живо обсуждали статью Time с громким заголовком "Никто не верит в нашу победу так, как я". Внутри усилий Владимира Зеленского за сохранение Украины в борьбе", которую журнал сделал своей обложкой.

В Офисе президента отреагировали на скандальную статью. Так, советник руководителя ОП Михаил Подоляк сказал, что резонансная статья Time о президенте Украины Владимире Зеленском является "субъективной точкой зрения конкретного журналиста".

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