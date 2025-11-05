TIME включил CEO ДТЭК Максима Тимченко в список 100 мировых лидеров, формирующих климатическое будущее

Реклама

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко вошел в Топ-100 мировых лидеров по климатической трансформации.

Об этом свидетельствует рейтинг , составленный американским изданием Time.

«Тема борьбы с климатическим кризисом неизбежно прослеживается в TIME100 Climate — списке влиятельных лидеров, двигающих вперед климатические действия бизнеса. В разных странах мира управленцы, руководители компаний, исследователи и инноваторы работают над тем, чтобы обеспечить доступ к необходимому финансированию и ресурсам для успешной и справедливой климатической трансформации», - говорится в рейтинге.

В рейтинге Топ-100 гендиректор ДТЭК Тимченко вошел в категорию "Инноваторы" за развитие распределенной энергетики в Украине в условиях войны.

В частности, во время войны ДТЭК строит крупнейшую в Украине ветровую электростанцию, а также уже запустил крупнейшую в стране систему накопления энергии.

«Украина очень быстро поняла: более децентрализованные модели генерации и распределения обеспечивают более высокую устойчивость к атакам. В условиях роста глобальной нестабильности правительства и бизнесы в мире уже начинают обращать внимание на происходящее в Украине. Мы становимся лабораторией энергетики будущего — и я призываю всех приехать и увидеть, как мы это олицетворяем», - сказал Тимченко.