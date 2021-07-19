Тимошенко назвал 5 особенностей "Большой стройки" в аэропорту Одессы

Длина полосы увеличена до 2,8 км, ширина - до 45 м.

Новая взлетно-посадочная полоса одесского аэропорта стала первым подобным объектом, который построили в Украине с 2012 года. Во время ее строительства был а применен а инновационная для страны технологи я .

Об этом написал заместитель главы Офиса Президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook, называя 5 интересных фактов об одесской взлетно-посадочной полосе.

"При строительстве ВПП в Одессе впервые в странах Восточной Европы была использована технология "тяжелого" бетона толщиной 40 см. В результате ее прочность и пропускная способность увеличены в два раза", - написал он.

Длина полосы увеличена до 2,8 км, ширина - до 45 м. Такие характеристики позволяют одесскому аэропорту принимать рейсы средней и большой дальности.

При этом полосу в дальнейшем планируется продлить до 3,2 км. "Тогда аэропорт сможет обслуживать самолеты класса E (такие как Boeing-767-300). Это позволит "Одессе" стать одним из крупнейших региональных аэропортов Восточной Европы, увеличить туристический и деловой потенциал юга Украины", - отметил Тимошенко.

Работы выполнялись в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", добавил заместитель главы ОП.

Открытие новой полосы в Одессе - один из этапов комплексного развития сети аэропортов в украинских городах, подчеркнул Тимошенко.

"В июне мы успешно запустили регулярные рейсы в Кривой Рог, Черновцы и Ужгород. Воздушные суда заполнены, люди летают. Параллельно в этом году стартует реконструкция в аэропортах Житомира, Кривого Рога, Ужгорода, Винницы, Черновцов, Ровно, Полтавы, Днепра, Херсона и других городов", - рассказал он.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что "Большая стройка" в 2021 году начал а развитие региональных авиахаб о в. Планируется, что через несколько лет в небольших украинских городах дополнительно появится 16 аэропортов.

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