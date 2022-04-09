Тимошенко о Харькове: ежедневно город получает 300 тонн гуманитарной помощи

В Харьков, в окрестностях которого продолжаются бои, ежедневно поступает несколько сотен тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко по итогам рабочей поездки в город.

«Город с одной из самых больших площадей в Европе — площадью Свободы, 44-й день крепко держит оборону. Ежедневно сюда доставляется 300 тонн гуманитарной помощи, 100 из них – это продукты питания», – рассказал он.

По словам Тимошенко, из-за боевых действий в Харьковской области уже разрушены 858 объектов, из них 628 – гражданских. В частности, в Харькове пострадал центр города.

«Но мы отстроим каждый разрушенный дом», – подчеркнул замглавы ОП.

Напомним, как ранее сообщил Кирилл Тимошенко, в Чернигов прибыла крупная партия гумпомощи. Горожане получили воду, несколько тысяч продуктовых наборов, которых хватит каждой семье в месяц, мука, матрасы и строительные материалы для скорейшего восстановления города.