Тимошенко: в 2022 году начнется "Большая стройка" областных больниц

В следующем году по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» стартует программа обновления областных больниц.

Из государственного бюджета планируют потратить ориентировочно 20 млрд гривен на реконструкцию областных больниц для детей и взрослых.

Об этом на форуме «Украина 30. Децентрализация» заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«В этом году в 36 больницах идут различные реконструкции, мы это делаем. Но дальше самое главное - новый проект областных больниц, который сейчас проходит проектно-сметную документацию и начнется в следующем году. Наша конкретная задача: реконструировать отделения и корпуса одной детской и одной взрослой областной больницы в каждом областном центре», - рассказал Тимошенко, координирующий президентскую программу «Большая стройка».

По его словам, в областных больницах будут реконструировать фасады, здания, при необходимости - строить хирургические отделения, вертолетные площадки и т.д. Все больницы также оснастят новой медицинской техникой.

Параллельно в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка» продолжается модернизация приемных отделений в больницах. Сейчас завершено 118 отделений, еще 83 - на финальной стадии работ.

«Говоря далее о медицинской инфраструктуре, вспомним и про амбулатории. По 2020-2021 году мы открыли 449 медицинских амбулаторий в каждом уголке нашей страны. В этом году мы завершаем работы еще по 151 амбулатории. Это именно та медицинская инфраструктура, которая есть в селах, в маленьких ОТГ, чтобы у людей был доступ к медицине в том месте, где они проживают», - отметил Тимошенко.

Ранее он сообщал, что президент Владимир Зеленский дал старт новой национальной программе «Здоровая Украина». Ее цель - с помощью профилактической медицины и популяризации здорового образа жизни помочь украинцам быть здоровыми и жить дольше.

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