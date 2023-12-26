Тимошенко высказалась по поводу закона о мобилизации: "Это неприемлемо"

Несомненно, вопрос о законе о мобилизации самый резонансный для миллионов украинцев. По мнению Юлии Тимошенко, в представленном правительством варианте он неприемлем.

Об этом она сказала в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Наши люди – самая высокая ценность"

Как отмечает Тимошенко, этот вариант является несправедливым, неэффективным и неконституционным. Он неизбежно приведет к противоположным задекларированным намерениям.

"Признаюсь, мы ждали совершенно другого плана, который единственный способен обеспечить победу Украины. Нельзя забирать на фронт 25-летнюю молодежь и полуслепых инвалидов, и при этом не мобилизовывать силовиков из налоговой. Нельзя планировать мобилизацию женщин и не пускать на фронт обученных и опытных добровольцев старше 60 лет", – говорит она.

Тимошенко считает, что нельзя наказывать 5 годами лишения свободы за непрохождение медкомиссии и понижать в правах за первую же неявку в военкомат в то время, когда "блатные" коррупционеры празднуют миллионные свадьбы.

"Нельзя оперировать числом потенциальных мобилизованных плюс-минус 50 тысяч человек, нельзя не предусмотреть в законе хотя бы шестимесячную подготовку для всех призванных в армию", – утверждает Тимошенко.

Мобилизация во время войны, говорит она, неизбежна, иначе не победить. Ребята, которые два года защищают наше государство, должны отдохнуть.

"Но мобилизация должна быть честной. А ее правила – понятными. Нельзя просто хватать людей и гнать их в окопы, как это делают враги. Потому что мы – не они. Потому что при таком подходе мы точно проигрываем. Хотя бы потому, что их численно Одолеть террористов, для которых человеческая жизнь ничего не стоит, мы можем лишь воюя по принципу "наши люди — самая высокая ценность", — отмечает политика.

Напомним, в Украине планируется усилить мобилизацию и внести изменения в методы набора людей в армию. Законопроект №10378 об усовершенствовании мобилизации и военного учета.

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