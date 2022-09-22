"Тимур, п*здуй в тыл": жена оккупанта шокирована успехами ВСУ и умоляет мужа вернуться домой

Жена российского военного потрясена успехами ВСУ, из-за чего просит мужа любым способом вернуться домой.
Соответствующий разговор между находящимся на Херсонщине российским оккупантом и его женой перехватила украинская разведка, передает ГУР Минобороны.
"Тимур, давай п*здуй нах*й, в тыл. Слышишь меня? Я тебе серьезно говорю, это уже ненормально. Отказывайтесь! Я не знаю, что-то делайте. Я с ума здесь сойду", — говорит женщина.
На что оккупант отвечает, что оттуда невозможно уехать. Также он добавляет, что на подкрепление к ним приехали 30 кадыровцев и уже в этот день 15 из них ликвидировали ВСУ.
"Тимур, ты понимаешь, что мы п*здец позиции сдаем? Сейчас в Изюме Зеленский там вовсю уже танцует? Там просто по всем направлениям п*здец", — говорит жена оккупанта.
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