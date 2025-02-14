Тиндер по-украински: в "Дії" запустили сертификат неженатого и незамужней

Сертификат имеет QR-код, который можно отсканировать в реальном времени, стать парой и поделиться в соцсетях.

В "Дії" запустили сертификат неженатого и незамужней.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram и отметил, что такого точно нет нигде в мире

"Не огорчайтесь, если остались без пары на День влюбленных. Мы приготовили особый цифровой подарок. Цифровизировали все для пар и об украинцах в активном поиске не забыли. Если вы не женаты или уже разведены, обновляйте "Дію", выбирайте "Добавить документ" и генерируйте сертификат. Данные проверяют в реестре, поэтому с сертификатом можно узнать, действительно ли человек не в браке", — написал он.

Сертификаты холостого и холостого / Фото: Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

По словам Федорова, сертификат холостяка — это идеальный документ. Почему? Потому что туда вы можете скачать любое свое фото. Также интересы. И даже самостоятельно его задизайнить.

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"И самое интересное: сертификат имеет QR-код, который можно отсканировать в реальном времени, стать парой и поделиться об этом в соцсетях. А дальше делайте предложение и женитесь вместе на "Дією". У нас все серьезно, а не как на сайтах знакомств)", — отметил министр.

Федоров добавил, что с "Дією" не нужно тратить время на очереди и бюрократию, а теперь не придется и на исследование страниц в социальных сетях. Цифровизация защищает от всякого мошенничества (даже романтического).

"Надеюсь, цифровизация объединит сердца многих украинцев, и следующими услугами в "Дії" для вас станут "Шлюб онлайн" и "єМалятко", — резюмировал министр цифровой трансформации.

Напомним, в "Дії" будут новые услуги: Федоров рассказал подробности.

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