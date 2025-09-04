Типичная российская "оппозиция": сторонник Навального пошел на фронт убивать украинцев, потому что поверил в мир Трампа

Перемирие не произошло: как сторонник Навального рассчитывал на Трампа и погиб на фронте

В России сторонник Навального, получивший 10 лет тюрьмы за свои политические убеждения, решил пойти на фронт убивать украинцев, чтобы освободиться. Парень надеялся, что Трамп быстро прекратит войну, однако ошибся — как «груз 200» оккупанта-"оппозиционера» привезли обратно в РФ.

На информацию из российских так называемых оппозиционных пабликов обратили внимание украинский журналист Юрий Бутусов и военный Кирилл Сазонов.

«Типичная российская „оппозиция“. Сторонник Навального Мурат Мукашев выступал против войны РФ с Украиной, а когда присел на 10 лет за наркотики, завербовался в штурмовики и уехал в Харьковскую область, где и был ликвидирован», — пишет Бутусов.

По его словам, план у Мукашева был хитер: успеть подписать контракт, пока набор окупантов не прекратится из-за «перемирия Трампа», отслужить несколько месяцев и вернутся домой богачом.

«Перемирие не произошло», — с иронией процитировал Бутусов пропагандистский паблик.

Сазонов в свою очередь добавил, что так называемая «загадочная русская душа» продолжает его удивлять. Ведь как можно декларировать, что ты противник войны с Украиной и пойти на ту же войну ради обнуления тюремного срока.

«Сторонник Навального, активист Либеральной партии. Противник войны с Украиной. Попал в колонию, а там поверил в то, что Трамп скоро устроит всем мир. Так что можно записываться в армию окупантов, срок обнулят, денег дадут, а страшного ничего не произойдет — скоро мир. Попал в штурмовой отряд, пытался дойти до Харькова, но, как и другие штурмовики, там быстро и улегся. То есть в идеальном плане молодого либерала была какая-то ошибка. Виноват, конечно, трамп. Да и мы все вместе и Зеленски конкретно. Здесь у них все просто. Но пытаться понять их я даже не пробую», — с сарказмом написал Сазонов.

«Сторонник Навального завербовался из колонии на войну, надеясь, что Трамп скоро добьется перемирия. Но не дождался и погиб через несколько месяцев. Просчитался, но где?», — добавил журналист Денис Казанский.

Ранее сообщалось, что в РФ 19-летний сторонник Навального добровольно пошел на фронт убивать украинцев.