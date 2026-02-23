Типичный почерк спецслужб РФ: генерал СБУ о теракте во Львове

Теракт во Львове

Взрывы во Львове были не случайными и имеют характерные черты операций, ранее применявшихся российскими спецслужбами. Речь идет о попытке посеять страх, расшатать ситуацию в тылу и усилить психологическое давление на украинцев.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун.

По его словам, событие во Львове было именно терактом, а не криминальным инцидентом.

«Во Львове действительно произошел теракт и совершен он был не криминалом, а спецслужбами, или террористическими группировками. Двойной взрыв всегда говорит о намерении получить наибольший ущерб в том месте, где он осуществляется. Это типичная практика для российских спецслужб и российских вооруженных формирований. Мы же неоднократно уже видели, как шахеды били по одному и тому же месту с паузами», — подчеркнул Ягун.

Он пояснил, что двойной взрыв — сознательная тактика, направленная на максимизацию последствий и поражение прибывающих на место происшествия после первого удара.

Отдельно генерал-майор обратил внимание на нарушение элементарных правил безопасности после первого взрыва.

«Другое дело, что после первого взрыва кто-то полез на место преступления вместо того, чтобы отправить туда одного специально обученного человека и не допускать туда каких-либо наблюдателей. Это было проигнорировано. Поэтому можем точно констатировать, что за терактом во Львове стоит РФ», — отметил он.

Ягун также подчеркнул, что теракт не был изолированным событием. По его оценке, он проходил параллельно с массированным российским ударом по Украине, что свидетельствует о скоординированном характере действий.

«Во-вторых, теракт во Львове был скоординирован с российским массированным ударом по Украине. То есть все это происходило одновременно. Это подтверждает тот факт, что это было сделано не случайно. В-третьих, для теракта был выбран Львов, который является тыловым городом. Этот теракт фактически стал сигналом нашему обществу, что россияне могут нас достать где угодно», — сказал он.

По его мнению, выбор именно тылового города имел целью создать ощущение опасности даже в относительно спокойных регионах.

Кроме физической атаки, по словам Ягуна, активно применялся и информационный компонент.

«Цель — дестабилизировать и нагнать страх на очень многих граждан. В-четвертых, безумное участие каких-то информационных вещей об этом теракте со стороны российских ботов. Я был поражен от того, какие комментарии писали под постами об этом теракте. Там просматривалось несколько моментов, в частности с акцентом на то, что вроде бы не все так однозначно и что это украинские спецслужбы организовали этот теракт, чтобы продолжить войну», — добавил генерал-майор СБУ в отставке.

Ранее сообщалось, что аналитик Снегирев отмечает, что подозреваемая в организации теракта во Львове вряд ли действовала самостоятельно.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал теракт во Львове.