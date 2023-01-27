Тищенко исключили из состава фракции "Слуга Народа" после поездки в Таиланд

Народного депутата Николая Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга Народа".

Об этом 27 января сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук.

Решение было принято по результатам внутрифракционного опроса.

"По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа", — отметила Палийчук.

Тищенко уехал в Таиланд

Напомним, народный депутат Николай Тищенко попал в очередной скандал. Во время полномасштабной войны в Украине он отправился в Таиланд. Там у Тищенко была запланирована встреча с "украинской громадой" в четырехзвездочном отеле. Поездка нардепа вызвала негодование в Сети.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял Тищенко за границу. Вскоре нардепа исключили из партии "Слуга народа".

Между тем Тищенко утверждает, что в Таиланд поехал "титанически" работать. Кроме того, по его словам, руководство партии было информировано о его поездке.

Нардепа Николая Тищенко выгнали из партии "Слуга народа"

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