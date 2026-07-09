Тищенко избежал СИЗО: народный депутат нашел 10 миллионов гривен залога

Николай Тищенко в суде

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Народный депутат Николай Тищенко, которого подозревают в вымогательстве 1 млн долларов неправомерной выгоды, внес залог в размере 10 млн грн, определённый Высшим антикоррупционным судом в качестве альтернативы содержанию под стражей.

Об этом в комментарии «Суспильному» сообщил адвокат депутата.

«По имеющейся у меня информации, залог внесен. Насколько мне известно, это деньги непосредственно господина Николая, а также третьего лица», — сказал адвокат.

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Он добавил, что не располагает информацией о том, кто именно помог Николаю Тищенко собрать необходимую сумму.

«У меня нет информации о том, кто это», — сказал адвокат.

В то же время он отметил, что сторона защиты пока не определилась, будет ли она обжаловать решение суда о мере пресечения.

«Что касается апелляции, то только вчера во второй половине дня мы получили полный текст решения о мере пресечения. У нас есть срок на подачу апелляции. Решение о том, подавать ли апелляцию или нет, пока не принято», — сообщил он.

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Дело Николая Тищенко — что известно

Ранее Высший антикоррупционный суд назначил Николаю Тищенко меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн с альтернативой содержания под стражей.

По версии следствия, народный депутат в 2023 году вымогал 1 млн долларов в качестве взятки в обмен на «решение вопроса», касающегося деятельности сети мошеннических колл-центров.

Сам Тищенко отрицает выдвинутые против него обвинения.

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