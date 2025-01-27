Тищенко на суде заявил о давлении и полном беспорядке: нардепу переизбрали меру пресечения

Нардеп пожаловался на угрозы не только ему, но и его соседям.

Во время суда над народным депутатом Николаем Тищенко ему переизбрали меру пресечения, а именно круглосуточный домашний арест на два месяца. В то же время нардеп заявил о политическом давлении и "полном беспорядке" в его доме.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua из зала суда.

Во время судебного заседания в Днепре нардеп, до 23 декабря находившийся под домашним арестом, подключился к процессу по видеосвязи.

Прежде Тищенко пожаловался на неизвестных лиц, которые будто бы каждый день терроризируют его и соседей. По словам нардепа, к нему ежедневно приходят какие-то правоохранители в количестве от 7 до 15 человек, "тусуются по дому" и пугают жителей дома, где он проживает.

"Ко мне каждое утро приходят какие-то правоохранители: 7-12-15 человек. "Тусятся" по дому. Пугают жителей дома, где я проживаю. Давят на меня политически, используя свое служебное полдение", — сказал он.

По словам нардепа, неизвестные распространяют недостоверную информацию против него, "ходят по паркингу, этажам, приносят документы, не содержащие никаких печатей".

"Мне угрожают персоналу дома, чтобы они предоставляли какую-то информацию", — рассказал Тищенко во время заседания суда.

Отметим, что прокурор Иван Столяр подал ходатайство о постановлении о принятии повода Тищенко в зал суда для участия в судебном заседании. То есть нардеп должен явиться в суд лично. Адвокат нардепа возразил против ходатайства, ведь постановлением Печерского суда Киева Тищенко находился под домашним арестом, поэтому не мог лично явиться в суд. А также имел уважительные причины не являться на судебные заседания.

Судья ходатайство прокурора не удовлетворила.

Суд над Тищенко: что известно о скандале в Днепре

Напомним, 23 декабря срок круглосуточного домашнего ареста Николая Тищенко истек. На предыдущие два заседания нардеп не явился, а когда судья наконец-то постановила доставить Тищенко принудительно, тот оказался в больнице вроде бы с болезнью сердца.

А 8 января уже появился в Верховной Раде.

Нардепа, а также киевского, уволенного после инцидента полицейского, судят в Днепре за незаконное лишение свободы и превышение полномочий.

Летом в центре Днепра произошел конфликт с эксбийцем спецподразделения "Кракен", который гулял с младенцем в коляске. Ветеран говорит: задал вопрос группе неизвестных в форме и балаклавах, что они делают без различия в публичном месте.

По указанию нардепа, считает следствие, мужчину пытались задержать, а затем нанесли телесные повреждения. Потерпевший Дмитрий Мазоха требует наказать виновных, а Николая Тищенко — уложить в СИЗО.

Ранее Дмитрий Мазоха, пострадавший в Днепре по указанию Николая Тищенко, прокомментировал отсутствие нардепа во время судебного заседания.

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