Тищенко "натравил" на журналиста Ткача полицию после расследования о бизнесе нардепа в Ужгороде – видео

К Михаилу Ткачу посреди ночи пришла полиция после расследования о бизнесе нардепа Николая Тищенко.

Журналист-расследователь Михаил Ткач сообщил, что в ночь на 16 марта, около 2:40, в его гостиничный номер в Ужгороде пришел наряд полиции из-за заявления народного депутата Николая Тищенко о якобы преследовании.

Об этом журналист рассказал в Facebook.

Инцидент произошел после того, как журналисты УП опубликовали расследование о бизнесе Николая Тищенко в Ужгороде. По их данным, Тищенко и связанные с ним люди могли обзавестись в городе апартаментами, салоном красоты, похоронным бизнесом и пятизвездочным парк-гостиницей. Подробности расследования по ссылке.

"Тищенко Николай, народный депутат, дал сообщение, что в течение двух дней его преследует автомобиль митсубиси лансера черного цвета. Мы пришли, чтобы установить людей, которые пользуются этим автомобилем. Ну, и спросить вообще преследовали, не преследовали", — объяснили причину визита полицейские.

По словам Ткача, несколько экипажей полиции и гражданских автомобилей начали выстраиваться вокруг гостиницы, где остановилась съемочная группа УП.

"Народный депутат Николай Тищенко, которого в Ужгороде сопровождают два охранника, считает, что снимать его можно только после предупреждения о съемке. А то, что можно и даже нужно декларировать все свои ужгородские бизнесы, депутат забывает. То, что некоторые народные депутаты вместо войны занимаются бизнесом — это куда более реальная угроза для страны, чем кажется. Словом, если вы в Ужгороде вызываете полицию – говорите, что вы Николай Тищенко и приедут все свободные в городе экипажи. Независимо от времені", — прокомментировал Михаил Ткач.

Напомним, экс-жена Николая Тищенко сделала ему интересный подарок – более 12 млн гривен.

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