Тищенко получил необычный подарок от экс-жены: что презентовала Барановская

Это следует из сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Бывшая жена внефракционного депутата Верховной Рады Николая Тищенко сделала ему интересный подарок. Так, Алла Барановская презентовала 12,6 млн гривен.

Об этом говорится в Едином государственном реестре деклараций.

Стоимость подарка в денежной форме составляет 12 634 680 грн. Он датируется 15 февраля 2024 года. Примечательно, что ценный подарок Тищенко получил через некоторое время после развода с Барановской, а точнее – почти месяц.

Ранее Тищенко подтвердил развод с Барановской.

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