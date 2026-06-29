Тищенко резко отреагировал на подозрение от НАБУ: что заявил

Николай Тищенко

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Народный депутат Украины Николай Тищенко отреагировал на вручение ему подозрений Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ). Он заявил, что не виноват, обвинение считает абсурдными, а действия стражей порядка связывает с попыткой запугать Верховную Раду накануне важных голосований.

Об этом нардеп сообщил в соцсетях.

По словам Николая Тищенко, сообщение о подозрении ему вручил детектив НАБУ Виталий Тебекин 29 июня в 15.00. Депутат считает, что дело активизировали, потому что в этот же день НАБУ выпустило новости о четырех нардепах.

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«По моему убеждению, это очевидное давление на парламент, а не только на меня лично. И по совпадению происходит это накануне голосований за ряд важных законов, среди которых законопроекты 15333, 15334 и 15343», — отметил народный депутат.

Он добавил, что эти документы должны существенно расширить полномочия НАБУ и САП, поэтому создание медийного резонанса вокруг его фигуры якобы нужно правоохранителям, чтобы показать парламенту, что с ними будет, если они не проголосуют.

Тищенко подчеркнул, что планирует отстаивать свою правоту исключительно в правовом поле и докажет невиновность, поскольку подозрение не является приговором суда. В частности, депутат отрицает свое участие в работе временной следственной комиссии (ВСК), вокруг деятельности которой, по его словам, строится обвинение.

«Моя непричастность к этой ВСК подтверждается официальными документами Верховной Рады, и каждый желающий может это проверить. Более того, мой публичный конфликт с Куницким известен всем. Так что говорить о какой-либо совместной деятельности в рамках одной комиссии просто невозможно по определению», — заявил Тищенко.

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Нардеп также выразил убеждение, что реальным поводом для предъявления подозрения после двух лет расследований стало то, что правоохранителям «нужно либо вернуть мои незаконно изъятые средства, либо закрыть дело».

Кроме того, Николай Тищенко заявил, что дело против него может основываться на показаниях людей, связанных с криминалом.

«У меня есть основания полагать, что выдвинутые против меня обвинения основываются на показах лиц, причастных к деятельности российского наркокартеля „Химпром“, который, по имеющейся информации, имел в Украине разветвленную сеть так называемых колл-центров, в том числе для сбыта наркотических средств через сеть U420», — резюмировал.

Он подчеркнул, что сам долго публично боролся против этой сети, поэтому считает «по меньшей мере странным», когда показания таких лиц становятся основой для подозрения народному депутату.

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Напомним, народный депутат подозревается в вымогательстве более 1 миллиона долларов взятки, отмывании денег и лжи в декларации. Следствие считает, что он хотел заработать на «борьбе с колл-центрами» и легализовал 12,6 миллиона гривен из-за фейкового договора с бывшей женой.

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