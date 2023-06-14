"Титушки вдовы Да Винчи": Кондратюк поддержал Черновола – детали скандала

Кондратюк раскритиковал девушку покойного "Да Винчи" за инцидент с Черноволом, но затем снес пост.

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк решил прокомментировать скандал с Тарасом Чорноволом, которого облили зеленкой и бросили в мусорник.

Кондратюк подверг критике девушку покойного Героя Украины Дмитрия Коцюбайла "Да Винчи", которая якобы натравила активистов на Чорновила.

"Есть "Волки Да Винчи" – доблестное героическое подразделение защитников Отечества, созданное Героем Украины, великим воином Дмитрием Коцюбайлом. А "титушки вдовы Да Винчи" – бесчестная стая трусов на службе депутатки Киевсовета (Алина Михайлова является депутатом Киевсовета от партии "Голос") .

Впоследствии Кондратюк пост удалил, объяснив это тем, что "мог вдруг оскорбить кого-то из воинов "Волков Да Винчи".

Напомним, что 13 июня бывшего народного депутата Тараса Чорновила активисты в Киеве облили неизвестной жидкостью из бутылки и зеленкой, а затем бросили в мусорник.

Тараса Черновола облили зеленкой и запихнули в мусорник

Мужчины, бросившие экс-нардепа в бак, кричали "Позор!" И "Так будет с каждым предателем нашего государства". Один из присутствующих отметил, что Чорновил оскорбляет достоинство людей, в частности, оскорбил женщину, "которая сейчас в Бахмуте, которая была любимой женщиной Да Винчи". Чорновил на это ответил, что "ее не обижал".

Ранее Чорновил назвал руководительницу медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" и депутата Киевского городского совета Алину Михайлову "подолигархической шм*рой".

Алина Михайлова – руководитель медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" и депутат Киевского городского совета, Девушка героя Украины Дмитрия Коцюбайло Да Винчи", который погиб в марте в боях под Бахмутом. После 24 февраля 2022 года снова отправилась на фронт.

Алина Михайлова и Дмитрий Коцюбайло / Фото: ТСН

Фото: Alina Mykhailova.

В соцсетях Михайлова одобрительно отреагировала на инцидент с Черноволом.

В соцсетях гуляет видео, где бывшего регионала, политическую проститутку и руководителя штаба Януковича бросают в помойку.



Во-первых, невероятно рад, что славные традиции мусорной люстрации живы. Регионалы и предатели должны осматриваться, а не умничать по телевидению. pic.twitter.com/tOqQ5wAELn — Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) 13 июня 2023

Тарас Чорновил – народный депутат четырех созывов. Сын диссидента, основателя Народного Руха Украины Вячеслава Чорновила. Сначала был в составе "Нашей Украины" Виктора Ющенко, однако во время Оранжевой революции стал поддерживать Виктора Януковича и перешел в "Партию регионов". В декабре 2004 года являлся руководителем штаба Виктора Януковича перед переголосованием второго тура президентских выборов.

Сейчас активно критикует действующую власть и постоянно хвалит предыдущего президента Петра Порошенко.