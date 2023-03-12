Ткаченко назвал конкретные имена митрополитов, которые должны покинуть Киево-Печерскую Лавру

Изменения в Лавре будут происходить постепенно и начнутся уже с 29 марта.

С 29 марта с Украинской православной церковью (Московского патриархата) расторгают договор аренды на пользование Нижней Лаврой Киево-Печерской Лавры. Министр культуры и информационной политики подчеркнул, что святыню в первую очередь должны покинуть подсанкционные лица из УПЦ МП.

Об этом он сказал 12 марта в эфире телемарафона.

Ткаченко подчеркнул, что передача Лавры в бессрочное пользование УПЦ МП была принята во времена государственного предателя Януковича.

"Соглашение было заключено бессрочно, что само по себе вызывает вопросы. Его согласовали в 2013 году люди, которые принадлежали к УПЦ МП — Янукович, Азаров. После этого было несколько проверок по характеру использования государственного имущества. С прошлого года мы начали разговор с правоохранителями об использование УПЦ МП. Было много уголовных производств за коллаборационизм, появились подсанкционные лица из УПЦ МП, в частности митрополиты Антоний и Павел, который почему-то до сих пор находится на территории Лавры. И это сейчас естественный процесс, поскольку диалог об отмежевании от РПЦ, которая поддерживает войну против РФ не велся. В соответствии с законом мы направили предупреждение о нарушениях, назначена ревизионная комиссия по использованию. Есть еще отдельная об использовании музейных экспонатов. В составе этой комиссии будут представители УПЦ МП, МВД и СБУ", — пояснил министр.

Ткаченко отметил, что монахи могут остаться в помещении Лавры, однако в каком формате это уже решится впоследствии.

"Там десятки помещений, где построены новостройки и есть торговые сети. Начинать нужно постепенно. А монашеская жизнь должна продолжаться. Государство будет заниматься этими помещениями, которые могут быть не только объектами служения, но и музейного назначения. Принципиально ситуация изменится, когда подсанкционные лица покинут территорию Лавры. Те месседжи, которые я получаю, свидетельствуют о том, что мы можем рассчитывать на конструктивную позицию", — сказал Ткаченко.

Напомним, Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью. До 29 марта священники Московского патриархата должны освободить культовые постройки монастыря и передать имущество государству.

Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против влиятельных представителей УПЦ (МП). Под санкции попал и наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь).

Читайте также: