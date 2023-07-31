Ткаченко объяснил, почему он больше не министр культуры: "Все политики – это расходный материал"

Несмотря на просьбу Зеленского найти другого министра культуры, Ткаченко заявил, что все равно уважает президента Украины.

Уже бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал свою отставку, которая получила огласку в обществе. Свою отставку он называет "естественным процессом".

Такое мнение бывший министр высказал в интервью BBC.

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"Все политики – это расходный материал. Все рано или поздно начинается и рано или поздно заканчивается. Это естественный процесс", — коротко сказал он.

По его мнению, произошедшие на прошлой неделе события он назвал "идеальным штормом".

"Когда на одно решение по поводу музея Голодомора или по поводу построения трезубца (на "Батькивщине-матери") или выделение средств на сериалы поднимается хайп, хейт, и создается ситуация, в которой работать будет неэффективно", — пояснил он.

Ткаченко рассказал, что он был у премьера Дениса Шмыгаля с заявлением об отставке через час-два, как Зеленский объявил, что попросил главу правительства рассмотреть возможность замены министра культуры.

Знал ли президент Украины тогда, во время обращения, что Ткаченко уже написал заявление об увольнении – он этого не знает. Но подчеркнул, что уважает Зеленского.

"У нас есть Верховный главнокомандующий во время войны. Я его уважал к войне, уважаю и сейчас", – отметил Ткаченко.

Отставка Ткаченко: что известно

Напомним, 27 июля Верховная Рада проголосовала за отставку Александра Ткаченко с должности главы Минкульта.

21 июля Ткаченко сам принес премьеру Украины Денису Шмыгалю заявление об отставке. Причиной он назвал "волну недоразумения по поводу важности культуры во время войны". Неделей ранее президент Владимир Зеленский попросил премьера Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры.

Этому предшествовал скандал вокруг Минкульта, разразившегося из-за выделения министерством из госбюджета в 33 млн грн на комедийный сериал продюсера и телеведущего Юрия Горбунова "Смт Ингулец". Украинское общество возмущено выделенной суммой, а также выразило сомнения в качестве будущего продукта.

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