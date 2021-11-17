Ткаченко подсчитал, на сколько походов в театр или кино вакцинированным хватит тысячи от Зеленского

Ткаченко подсчитал, на сколько походов в театр или кино вакцинированным хватит тысячи от Зеленского

Вакцинированные получают по 1000 грн на виртуальные платежные карты через "Дію".

За 1000 гривен, которые получит от государства каждый вакцинированный украинец, можно будет до 10 раз воспользоваться услугами заведения культуры бесплатно.

Об этом действующий Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в своем Telegram.

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По словам Ткаченко, программа президента "1000 гривен для вакцинированных важна не только с точки зрения информационного цунами, которое поднялось в соцсетях, а это реальная помощь бизнесам".

"Это не просто поощрение граждан вакцинироваться. Это поощрение к культуре приобщаться и одновременно ее поддержка. Так же важно, как оставаться здоровыми", — отметил Ткаченко.

Он рассказал, что ранее Министерство культуры и информационной политики уже выступало с инициативой о помощи культуре и креативным индустриям в трудные времена пандемии благодаря внедрению сертификатов и эта инициатива уже получила "импульс".

Ткаченко пояснил, что вакцинированные граждане смогут получить по 1000 грн на виртуальные платежные карты через "Дію". Заведения, которые будут соответствовать КВЭДам, утвержденным КМУ, смогут принять участие в программе, зарегистрировавшись в "Дії".

После этого вакцинированные граждане смогут рассчитываться с участвующими в программе предприятиями виртуальной карточкой в "Дії".

"Механизм, как подать заявку предприятиям на участие в программе, КВЭДы которого соответствуют указанным категориям, – дорабатывается. Продолжается диалог со сферой культуры и креативных индустрий, чтобы сделать это для них максимально удобным способом", — указал Ткаченко и напомнил, что предварительно деньги можно будет потратить на кино, театр или концерт, музей, спортивные заведения.

"На простом примере объясню. В среднем билет в кинотеатр/заповедник/музей в Украине стоит примерно 90-100 грн. То есть благодаря президентской программе каждый вакцинированный сможет ориентировочно до десятка раз воспользоваться услугами заведения культуры бесплатно. А кинотеатр, как и музей, и театр, и концертный зал, и спортклуб – это не просто экран, кресла или спортивный тренажер, это, прежде всего, люди, персонал, зарплата которого зависит от вас – вакцинированных зрителей или посетителей. друзей, поддержите украинскую культуру и работающих там людей", — подытожил Ткаченко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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