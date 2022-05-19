"То, что мы увидели, не укладывается в голове": в ДБР сообщили, что оккупанты пытали более 350 человек в селе на Черниговщине

ДБР продолжает документировать преступления русской армии против мирного населения Украины.
После Ирпеня и Тростянца работники Бюро начали документировать преступления военных РФ в населенных пунктах Черниговской области.
Об этом сообщают в ДБР.
Среди сел, где российские оккупанты совершали преступления, и село Ягодное Черниговской области. Здесь оккупанты долгое время насильственно удерживали в подвале и пытали более 350 жителей. С середины мая следователи ДБР и прокуроры Черниговской областной прокуратуры приступили к проведению следственных и процессуальных действий по фактам многочисленных нарушений законов и обычаев войны военнослужащими вооруженных сил РФ.
"Мы установим всех извергов, которые пытали наших граждан. Обязательно будет справедливое судебное наказание для преступников. То, что мы уже увидели, не укладывается в голове. Так издеваться над мирным населением могут только варвары и решисты", — подчеркнул директор ДБР Алексей Суханов.
По его словам, в селе Ягодное в марте 2022 года в подвальном помещении местной школы российские оккупанты в бесчеловечных условиях держали в заложниках более 350 жителей села — пожилых, молодых, детей и младенцев. Людям приходилось спать стоя. В результате пыток и издевательств, отсутствия надлежащих условий пребывания — около 10 пожилых людей умерло.
При документировании ДБР также осуществляет фиксацию и установление обстоятельств расстрелов военными РФ мирных жителей, обстрелов жилья, мародерства.
Работа продолжается.
Напомним, что российские захватчики хвастаются пытками украинских военных и обстрелами мирных поселков. СБУ получила новые доказательства зверств оккупантов в Харьковской области.
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