- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 921
- Время на прочтение
- 1 мин
"То, что создавали после Майдана, сегодня уничтожено": директор НАБУ обратился к Зеленскому
Семен Кривонос публично обратился к президенту с призывом не подписывать законопроект №12414, который, по его словам, уничтожает независимость НАБУ и САП.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос во время брифинга публично призвал президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, по его словам, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП.
Об этом он заявил на брифинге 22 июля.
"То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества на борьбу с высокопоставленной коррупцией, сегодня было уничтожено", - заявил Кривонос.
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Законопроект №12414, предусматривающий фактическое подчинение НАБУ и САП генпрокурору, уже подписал Председатель Верховной Рады. Документ был передан на подпись Президенту.
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который, по мнению экспертов и представителей антикоррупционных органов, подрывает независимость НАБУ и САП. Документ, предусматривающий подчинение деятельности этих органов генеральному прокурору, поддержали 263 народных депутата.
В НАБУ и САП предупреждают, что изменения предоставляют генпрокурору чрезмерные полномочия, в частности, непосредственный доступ ко всем делам НАБУ или возможность делегировать его другим прокурорам, право самостоятельно подписывать подозрения топчиновникам, давать письменные указания детективам и в случае невыполнения передавать производство другим следственным органам.
В то же время Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили о разоблачении одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. По данным следствия, он вел бизнес в России, поддерживал контакты с гражданами страны-агрессора и способствовал незаконной торговле с РФ, помогая своему отцу.