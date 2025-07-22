"То, что создавали после Майдана, сегодня уничтожено": директор НАБУ обратился к Зеленскому

НАБУ

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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос во время брифинга публично призвал президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, по его словам, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП.

Об этом он заявил на брифинге 22 июля.

"То, что создавалось как запрос Евромайдана, как запрос общества на борьбу с высокопоставленной коррупцией, сегодня было уничтожено", - заявил Кривонос.

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Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект №12414, предусматривающий фактическое подчинение НАБУ и САП генпрокурору, уже подписал Председатель Верховной Рады. Документ был передан на подпись Президенту.

Закон передан на подпись президенту. / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который, по мнению экспертов и представителей антикоррупционных органов, подрывает независимость НАБУ и САП. Документ, предусматривающий подчинение деятельности этих органов генеральному прокурору, поддержали 263 народных депутата.

В НАБУ и САП предупреждают, что изменения предоставляют генпрокурору чрезмерные полномочия, в частности, непосредственный доступ ко всем делам НАБУ или возможность делегировать его другим прокурорам, право самостоятельно подписывать подозрения топчиновникам, давать письменные указания детективам и в случае невыполнения передавать производство другим следственным органам.

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В то же время Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора сообщили о разоблачении одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. По данным следствия, он вел бизнес в России, поддерживал контакты с гражданами страны-агрессора и способствовал незаконной торговле с РФ, помогая своему отцу.