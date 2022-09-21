"То же психологическое давление, что и с высадкой десанта": в Черном море принялись маневрировать вражеские катера и корабли

Российские оккупанты пытаются психологически давить на украинцев в Черном море.

Сейчас там маневрирует корабельная группировка вражеского флота.

Об этом сообщают в ОК "Юг".

"В Черном море маневрирует корабельная группировка вражеского флота из 12 катеров/кораблей, среди которых 3 надводных ракетоносителя, а значит и 24 ракеты "Калибр", и 2 больших десантных корабля вместе с десантным катером. То же психологическое давление, что и с угрозой высадки десанта", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" обратили внимание граждан на повышенную опасность, в том числе в прибрежной зоне, в районе расположения объектов критической инфраструктуры, учитывая изменение тактики врага.

Напомним, что российские кафиры направили 2 ударные дроны на Очаков. ВСУ один избили.

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