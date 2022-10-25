Точно не братья: под Мелитополем заметили подразделение бойцов из Беларуси, воюющих на стороне оккупантов

В Мелитопольском районе заметили подразделение бойцов из Республики Беларусь.
В селах Мелитопольского района местные жители заметили военных с нашивкой белорусских войск. Скорее всего, наемники прибыли из Беларуси.
Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"В поселке Мирное вблизи Мелитополя местные зафиксировали наличие белорусских военных — это полноценное подразделение вместе с солдатами и офицерами. Мы не можем сказать — это регулярная армия Беларуси или батальон, вступивший в армию России. Но сами сами солдаты родом из Беларуси, и они пришли на нашу землю убивать, – сказал Федоров.
Он добавил, что вновь прибывших оккупантов заселяют в свободные дома или выселяют людей из их домов.
"Мы видим заселение рашистских военных в большом количестве в села Мелитопольского района и в Мелитополь. Почти каждый день мы получаем известия из сел о том, что очередной контингент в количестве 200-300 российских военных заехали в очередное село. В Мелитополе россияне выселяют людей, чтобы заселить туда своих военных. Огромное количество военных сейчас находится на временно оккупированной Мелитопольщине. Украинские силы сопротивления не дают расслабиться рашистам", — сказал Федоров.
Напомним, что сегодня, 25 октября, ночью в селе Светлодолинское Мелитопольского района раздавались взрывы. По информации городского головы Мелитополя Ивана Федорова, ВСУ попали в железнодорожное полотно.
Также ранее сообщалось, что российские оккупанты начали бежать в сторону Крыма. Местные заметили на автодорогах колонну из представительских автомобилей в сопровождении полиции.
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