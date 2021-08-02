"Точно": в Минздраве подтвердили, что рассмотрят ослабление ограничений для вакцинированных украинцев

В то же время как известно, заставлять людей вакцинироваться в Украине не планируют.
Министерство здравоохранения точно рассматривать ослабление ограничений для вакцинированного населения в случае возможной вспышки COVID-19 и введение локдауна.
Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в комментарии "Радио Свобода".
"Сейчас наша главная цель — вакцинировать как можно большее количество населения. В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Сейчас рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения", — отметил Кузин.
Он также добавил, что карантинные нормы в Украине будут пересматриваться в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Напомним, ранее комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина со временем также будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан.
"Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека вакцинироваться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, выполняли вакцинированные сотрудники", — подчеркнул Радуцкий.
Напомним, на 2 августа 2021 года в Украине от коронавируса уже привито 5 632 783 человек.