ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
303
Время на прочтение
1 мин

Точно в цель: дроны ГУР ударили по технике россиян в Крыму

Разведчики эффективно отработали по технике россиян на территории временно оккупированного Крымского полуострова.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ГУР МО

ГУР МО

Бойцы ГУР МО отработали по вражеской технике в Крыму. В частности, Призраки поразили РЛС и десантный катер врага. Украинские дроны искусно уклонялись от ПВО окупантов, чтобы достичь целей.

Об этом сообщает ГУР МО.

Какие потери РФ

Благодаря мастерской работе наших бойцов враг понес серьезные потери. В этот раз под ударом разведчиков оказались:

  • РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф»;

  • РЛС П-18 «Терек»;

  • РЛС 55Ж6У «Небо-У»;

  • десантный катер «БК-16».

Ранее бойцы ССО поразили объекты русской армии в Луганской области.

Так, атакован состав горюче-смазочных материалов окупантов.

«Дроны ССО нанесли поражение в момент, когда цистерны были заполнены, что усилило эффект», — акцентировали спецназовцы.

Дата публикации
Количество просмотров
303
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie