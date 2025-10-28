Точно в цель: дроны ГУР ударили по технике россиян в Крыму

ГУР МО

Бойцы ГУР МО отработали по вражеской технике в Крыму. В частности, Призраки поразили РЛС и десантный катер врага. Украинские дроны искусно уклонялись от ПВО окупантов, чтобы достичь целей.

Об этом сообщает ГУР МО.

Разведчики поразили РЛС и десантный катер россиян в Крыму

Какие потери РФ

Благодаря мастерской работе наших бойцов враг понес серьезные потери. В этот раз под ударом разведчиков оказались:

РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф»;

РЛС П-18 «Терек»;

РЛС 55Ж6У «Небо-У»;

десантный катер «БК-16».

Ранее бойцы ССО поразили объекты русской армии в Луганской области.

Так, атакован состав горюче-смазочных материалов окупантов.

«Дроны ССО нанесли поражение в момент, когда цистерны были заполнены, что усилило эффект», — акцентировали спецназовцы.