Точно в цель: дроны ГУР ударили по технике россиян в Крыму
Разведчики эффективно отработали по технике россиян на территории временно оккупированного Крымского полуострова.
Бойцы ГУР МО отработали по вражеской технике в Крыму. В частности, Призраки поразили РЛС и десантный катер врага. Украинские дроны искусно уклонялись от ПВО окупантов, чтобы достичь целей.
Об этом сообщает ГУР МО.
Какие потери РФ
Благодаря мастерской работе наших бойцов враг понес серьезные потери. В этот раз под ударом разведчиков оказались:
РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф»;
РЛС П-18 «Терек»;
РЛС 55Ж6У «Небо-У»;
десантный катер «БК-16».
Ранее бойцы ССО поразили объекты русской армии в Луганской области.
Так, атакован состав горюче-смазочных материалов окупантов.
«Дроны ССО нанесли поражение в момент, когда цистерны были заполнены, что усилило эффект», — акцентировали спецназовцы.