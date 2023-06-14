Точное время: сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким

Яйца, сваренные всмятку, отличаются жидкими желтками и густыми белками. Сколько времени они должны готовиться к такому состоянию? Предлагаем пять способов, чтобы сварить яйцо с жидким желтком.

Как сварить яйцо всмятку: сначала подготовка

Чтобы в процессе варки скорлупа не треснула, яйца должны быть комнатной температуры. Поэтому их нужно заранее вытащить из холодильника (примерно за час до приготовления).

Специалисты утверждают, что уберечь яйца от трещин также можно, если осторожно проколоть скорлупу с тупой стороны. Очень важно не задеть пленку внутри, поэтому иглу или другой острый предмет нужно ввести всего на несколько миллиметров.

Не забудьте тщательно промыть яйца под проточной водой. На скорлупе не должно остаться никаких загрязнений.

Сколько времени варить яйцо, чтобы желток был жидким

Чтобы сварить яйцо всмятку, понадобится от одной с половиной до трех минут. Здесь все зависит от выбранного способа приготовления.

Для того чтобы остановить процесс приготовления и облегчить удаление скорлупы, после варки яйца нужно обязательно опустить в ледяную воду и оставить там на 1-2 минуты.

Как сварить яйцо с жидким желтком: на плите и в мультиварке

На плите: Выложите яйца в небольшую кастрюльку, залейте холодной водой, чтобы она покрывала их на 2-3 см. Добавьте соль, доведите до кипения на среднем огне, убавьте его до умеренного и варите ровно 2 минуты; Уложите яйца в кастрюлю, добавьте воды, чтобы она покрыла их на 2-3 см. Посолите, доведите до кипения на среднем огне. Выключите плиту, накройте кастрюлю крышкой и оставьте яйца на одну с половиной – две минуты; Подсолите в кастрюле воду, вскипятите ее. Жидкости наливайте столько, чтобы она покрыла яйца на 2-3 см. Сделайте малейший огонь и аккуратно с помощью шумовки добавьте яйца. Слегка увеличьте огонь, чтобы вода постоянно кипела. Готовить таким способом 2-3 минуты. В мультиварке: Яйца нужно выложить в чашу мультиварки, залить полностью холодной водой, слегка подсолить. Включить режим "варки на пару" на 2 минуты. В этом режиме счет времени начнется только после закипания воды; В чашу мультиварки влейте 3 стакана воды, сверху поместите специальную подставку для варки яиц и выложите яйца. Включите режим "варки на пару" на 2 минуты.

Благодаря таким способам можно сварить яйца не вкрутую и наслаждаться вкусным завтраком.

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