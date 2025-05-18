Точный прогноз погоды в Украине на каждый день, когда ждать потепления

Прогноз погоды в Украине на неделю

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Прогноз погоды в Украине не поразит. Тепла не будет, наоборот, по погодному календарю известного синоптика, ожидается неустойчивая и прохладная погода по всей стране.

Об этом говорится в прогнозе Игоря Кибальчича.

«В первой половине недели под влиянием холодной воздушной массы и циклонической деятельности, в большинстве регионов страны прогнозируется аномально холодная погода с обильными дождями, которые будут сопровождаться грозой и порывистым ветром», — говорит синоптик.

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По его словам, только с 21 мая и ближе к выходным температурный фон постепенно повысится, особенно в южных и восточных областях. Наиболее холодная погода сохранится в западных и северо-западных регионах.

В понедельник, 19 мая, ночью без существенных осадков, а что днем?

Утро понедельника в большинстве областей Украины будет дождливым. В Карпатах пойдет мокрый снег. В отдельных пунктах будут отмечаться гроза и мелкий град. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, во время грозы порывистый. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах +5…+10 °С, в северо-западной части страны +2…+7 °С; днем +14…+19 °С, на юге до +22 °С, по крайней мере местами +8…+13 °С.

Во вторник, 20 мая, погода в Украине не поразит теплом

Погода во вторник будет неустойчивой и дождливой погодой ожидается на всей территории Украины. В южных и центральных регионах местами осадки будут значительными. Днем в отдельных пунктах возможна гроза и мелкий град. Ветер на Левобережье юго-западный, на Правобережье северо-западный, 7-12 м/с, днем в южных областях и Крыму порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +2…+8 °С, в центральных и южных областях +8…+13 °С; днем +12…+18 °С, в Карпатском регионе +7…+12 °С.

Какая будет погода в среду, 21 мая

Небольшие кратковременные дожди пройдут в северных, восточных и местных центральных регионах страны. В остальных областях без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +3…+10 °С, днем +18…+23 °С.

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В четверг, 22 мая, ночью без существенных осадков

Днем местами на Левобережье и в западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер будет преобладать южного и юго-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12 °С, днем +19…+24 °С.

В пятницу, 23 мая — грозы и ветер

В западных областях ожидается дождь с грозами, местами возможен град и шквалистое усиление ветра. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8…+13 °С, днем +20…+25 °С, в Крыму и южных областях +23…+28 °С, по крайней мере +12…+17 °С.

Будет дождь и в субботу, 24 мая

Дожди пройдут в северных и юго-западных регионах страны, местами возможна гроза. В остальных областях без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с, на Правобережье Украины переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха в северных и западных регионах ночью будет составлять +3…+8 °С, днем +10…+16 °С. На остальной Украине в ночное время +10…+15 °С, днем +23…+28 °С.

В воскресенье, 25 мая, снова будет дождь

На северо-востоке Украины пройдут дожди, временами с грозой, в других регионах без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью предполагается в западных областях. +12 °С, в остальных регионах +11… +16 °С; днем +18… +23 °С, на юго-востоке и Крыму +24… +29 °С.

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Напомним, по другому прогнозу погоды на неделю, после 20 мая температура воздуха станет заметно выше во многих областях Украины.

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