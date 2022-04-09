"Тогда он последний раз надел белую рубашку": Зеленская рассказала о первом дне войны и когда виделась с мужем

"Тогда он последний раз надел белую рубашку": Зеленская рассказала о первом дне войны и когда виделась с мужем

Уже долгое время они с мужем общаются только по телефону, потому что ей с детьми сразу приказали переместиться в безопасное место.

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала об утре 24 февраля, когда Путин начал полномасштабное вторжение. Тогда она в последний раз видела мужа одетым в классический костюм с рубашкой. Дальше – только военная форма.

Об этом Зеленская рассказала в интервью мировому Vogue.

Первая леди рассказывает, что накануне вторжения был обычный рабочий день и вечер. Дети вернулись из школы, готовились к следующему учебному дню. Несмотря на то, что все последние недели приходилось жить в напряжении, никто до конца не верил, что такое может произойти в современном мире.

"Я проснулась от странных глухих звуков. Где-то между четырем и пятым утра. Не сразу даже поняла, что это взрывы… Мужа рядом в постели не было. Я встала — и увидела его: он был уже одет, в костюме, как обычно (это последний раз он надел костюм и белую рубашку, с тех пор всегда в "военке".) "Началось", — все, что сказал", — рассказывает Зеленская.

Первая леди говорит, что паники тогда не было, только растерянность: что ей с детьми делать дальше?

"Ждите, я сообщу. На всякий случай соберите вещи первой необходимости и документы". И он (Владимир Зеленский – ред.) отправился из дома", — вспоминает первая леди.

Зеленская говорит, что тогда на эмоции времени не оставалось. Надо было заботиться о детях, прежде всего об их эмоциональном состоянии.

"Поэтому я пыталась быть уверенной, энергичной, даже улыбалась, объясняя им, почему нужно спускаться в подвал, почему нельзя включать свет. Оптимистично отвечала на вопрос, когда мы увидим папу: "Конечно, скоро". В первые дни я надеялась, что нам можно будет остаться всем вместе. Но офис президента превратился в военный объект. Президент с командой там и работают, и живут", — отметила супруга президента Украины.

После начала полномасштабного вторжения ей с детьми было приказано переместиться в безопасное место, "если в Украине вообще можно сейчас найти абсолютно безопасное место". С тех пор они с мужем общаются только по телефону.

Зеленская говорит, что 9-летний сын и 17-летняя дочь все знают, как и каждый ребенок в Украине.

"Конечно, война — это не то, что надо видеть детям. Но они очень честны и откровенны. От них ничего не скроешь. Поэтому лучшая стратегия — правда. Поэтому с дочерью и сыном обсуждаем все, что происходит. Пытаюсь отвечать на вопросы. Вообще стараемся говорить. Потому что проговаривать то, что болит, не молчать в себе – это такая проверенная психологическая стратегия, она работает", — отметила первая леди.

На вопрос о том, как сегодня живет Зеленская, она говорит: "Я сейчас живу так же, как другие украинцы и украинки. У всех нас одно большое желание — увидеть мир. И я, как каждая мать и жена, постоянно переживаю за своего мужа и делаю все, чтобы мои дети были в безопасности".

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