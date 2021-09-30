Тогда же дадут и отопление: синоптик рассказал, когда украинцам ожидать осеннее похолодание

Тогда же дадут и отопление: синоптик рассказал, когда украинцам ожидать осеннее похолодание

Синоптик рассказал, как изменилась погода в Украине.

Погода в Украине в октябре будет теплее, чем 30 лет назад. Из-за климатических изменений дата старта отопительного сезона сместилась примерно на неделю вперед.

Об этом рассказал заместитель директора "Укргидрометцентра" Анатолий Прокопенко в комментарии "Сегодня".

Также читайте В Минрегионе рассказали, когда в Украине включат отопление

"Примерно на неделю вперед сместилась дата перехода среднесуточной температуры ниже восьми градусов тепла, когда начинается отопительный сезон. Если раньше отопления в домах включали 15-16 октября, то теперь в большинстве областей батареи теплеют в третьей декаде месяца. А в южных регионах уже можно обойтись без подогрева и в начале ноября", — пояснил Прокопенко.

Когда переводят часы на зимнее время 2021: дата и условия

Однако, по его словам, в Черниговской, Житомирской, Сумской, Хмельницкой областях отопительный сезон, как и раньше, начинается в середине второй декады октября. Осадки, как уточнил синоптик, ожидаются в пределах нормы.

Синоптик также допустил первые заморозки уже даже в первой половине октября. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

По информации Укргидрометцентра, средняя месячная температура в октябре предполагается + 7-12 ° С, в Карпатах + 6-7 ° С.

"Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре", — добавил Прокопенко.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в этом году первые заморозки и снег в Украине следует ожидать уже во второй половине октября.

Между тем, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

Метеозависимость: украинцев ожидает сухая приятная погода на грядущей неделе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку