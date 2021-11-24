Токсичные бомбы для детей: в Ровно обнаружили опасные игрушки с превышенным содержанием свинца (фото)

Токсичные бомбы для детей: в Ровно обнаружили опасные игрушки с превышенным содержанием свинца (фото)

Такие игрушки могут вызвать анемию, нарушение функций почек и опорно-двигательного аппарата.

На магазинных прилавках в Киеве обнаружили опасные для здоровья детей игрушки. Такие игрушки имеют повышенное содержание свинца, что может вызвать анемию, нарушение функций почек и опорно-двигательного аппарата.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы Ровенской области.

Эти токсичные игрушки запретят для продажи в Украине. За распространение опасного товара будут нести ответственность производитель и импортер.

Как рассказала "Суспильному" заместитель начальника Госпродпотребслужбы в Ровенской области Оксана Немкович, детские игрушки-неваляшки "Мишка" и игрушечный музыкальный робот на колесах обнаружили в одном из магазинов Ровно, но такие игрушки могут быть и в других заведениях торговли города.

"Если такие найдут, то запретят реализацию, а продукция вернется производителю, который – в Китае, или импортеру, который должен следить за качеством", – сказала она.

Содержание свинца в первой игрушке превышало норму более чем в 64 раза, а во второй – в 140 раз. Эти игрушки могли бы привести к анемии, нарушению функций почек и опорно-двигательного аппарата, симптомами которых могут быть головная боль и головокружение.

Новости Украины: экспертное мнение – какие игрушки могут подвергнуть опасности вашего ребенка

Читайте также: