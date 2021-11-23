Толк по голове тупым предметом: на Буковине пасынок убил отчима (фото, видео)

Между мужчинами произошел конфликт, завершившийся смертью.

В понедельник, 22 ноября, в селе Череш Черновицкого района 36-летний пасынок убил 63-летнего отчима.

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Как рассказали в полиции Черновицкой области, полицейские обнаружили в доме по месту проживания тело 63-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Полицией оперативно установили обстоятельства происшествия и задержали лицо, причастное к убийству. Им оказался 36-летний пасынок умершего, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Правоохранители выяснили, что во время совместного распития алкогольных напитков между мужчинами возник спор, во время которого молодой человек нанес удар тупым предметом по голове отчима. От полученных травм мужчина скончался.

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Полицейские задержали подозреваемого, сейчас решается вопрос об сообщении ему подозрения в совершении уголовного правонарушения по признакам части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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