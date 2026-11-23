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Информация об отключениях — самый частый запрос потребителей электроэнергии к поставщикам. Поэтому доступ к графикам отключений стал одной из ключевых возможностей нового приложения Tolk. Проверить их можно со смартфона, чтобы спланировать работу, домашние дела или зарядку необходимых устройств. Нужная информация — рядом с другими сервисами поставщика, в одном месте.

Второе важное преимущество — оплата электроэнергии без комиссии. Пользователь платит именно за потребленную электроэнергию, без дополнительных расходов на проведение платежа. Оплата мгновенно зачисляется и отображается в приложении, поэтому результат можно проверить сразу. Платить можно в любое удобное время.

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Приложение также позволяет:

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передавать показания счетчика;

проверять баланс, начисления и историю платежей;

получать напоминания о счетах;

отслеживать динамику потребления электроэнергии;

добавлять несколько лицевых счетов и управлять ими со смартфона.

Последняя возможность пригодится тем, кто заботится о нескольких квартирах или домах либо помогает родным. Например, проверить начисления и оплатить электроэнергию в доме родителей можно даже из другого города или страны.

«Для меня качество сервиса определяется тем, насколько легко человеку решить свой вопрос, — отметил Владимир Крупко, СЕО Группы компаний Tolk. — В центре нашей стратегии — потребитель, его потребности и комфорт. Запуск приложения — следующий шаг в реализации этой стратегии. Проверить график отключений, заплатить без комиссии, помочь родителям на расстоянии — это конкретные возможности, которые делают повседневную жизнь удобнее. В дальнейшем будем развивать приложение, чтобы человек мог с его помощью более полно управлять собственным энергопотреблением».

Нынешние возможности — лишь базовый, стартовый функционал приложения. Уже готовится к запуску программа лояльности, которая предусматривает начисление баллов за потребленную электроэнергию и кешбэк.

В дальнейших планах — возможность управлять через приложение собственной солнечной электростанцией, системами умного дома и другими домашними энергетическими решениями. Tolk будет последовательно развивать его как инструмент, помогающий потребителю контролировать расходы и эффективнее использовать электроэнергию.

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Приложение Tolk можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. Чтобы начать пользоваться сервисом, нужно установить его, зарегистрироваться и добавить лицевой счет.

Tolk — рядом. Теперь и в вашем смартфоне.

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