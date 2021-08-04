Толкал и бил по голове: на Закарпатье мужчина без причин напал на мать с двумя детьми

Женщине помогли случайные прохожие.
В г. Хуст Закарпатской области в среду, 4 августа, мужчина на тротуаре напал на мать с двумя детьми.
Об этом в соцсети написал муж потерпевшей Назар Стол.
Он отметил, что нападающий ударил мать кулаком по голове, а детей швырнул на землю. Очевидцы происшествия остановили нападающего и он скрылся в неизвестном направлении.
В комментариях потерпевшая отметила, что они с детьми остановились на тротуаре, чтобы попить воды. Далее все произошло внезапно — мать увидела, что одна ее ребенок лежит на тротуаре, а на другого ребенка замахивается неизвестный мужчина. Мать бросилась спасать детей и нападающий ударил ее кулаком по голове. Женщина уверяет, что она не знает нападающего и не понимает, почему он набросился на нее и детей.
Муж потерпевшей Назар Стол уточнил, что его жена написала заявление в полицию.
Напомним, под Киевом женщина избила фельдшера скорой, потому что мешала ей снимать видео.