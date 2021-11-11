Толкала, била и публиковала в Instagram: в Ровенской области ученица совершала буллинг в школе, наказали ее отца

Толкала, била и публиковала в Instagram: в Ровенской области ученица совершала буллинг в школе, наказали ее отца

Мужчина в суде свою вину признал.

В Ровенской области суд оштрафовал отца ученицы Боремельского УВК из-за того, что его дочь совершала буллинг в отношении другой школьницы.

Об этом говорится в решении Демидовского районного суда Ровенской области.

По данным суда, дочь ответчика на перерыве регулярно издевалась над ученицей 6 класса. Девушка ее обзывала, толкала и унижала. Также в перерыве она ударила девочку в лицо, сняла это на видео и опубликовала в Instagram.

Во время судебного заседания отец школьницы свою вину признал и рассказал, что, когда он узнал о буллинге, провел беседу с дочерью. Она видео сразу же удалила из социальных сетей. Мужчина пообещал больше заниматься воспитанием дочери.

Суд признал мужчину виновным и присудил ему 850 грн штрафа. Также он оплатит 454 грн судебного сбора.

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