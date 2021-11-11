Толкала, била и публиковала в Instagram: в Ровенской области ученица совершала буллинг в школе, наказали ее отца

Мужчина в суде свою вину признал.
В Ровенской области суд оштрафовал отца ученицы Боремельского УВК из-за того, что его дочь совершала буллинг в отношении другой школьницы.
Об этом говорится в решении Демидовского районного суда Ровенской области.
По данным суда, дочь ответчика на перерыве регулярно издевалась над ученицей 6 класса. Девушка ее обзывала, толкала и унижала. Также в перерыве она ударила девочку в лицо, сняла это на видео и опубликовала в Instagram.
Во время судебного заседания отец школьницы свою вину признал и рассказал, что, когда он узнал о буллинге, провел беседу с дочерью. Она видео сразу же удалила из социальных сетей. Мужчина пообещал больше заниматься воспитанием дочери.
Суд признал мужчину виновным и присудил ему 850 грн штрафа. Также он оплатит 454 грн судебного сбора.
Читайте также:
- В Одессе вспыхнуло студенческое общежитие, которое пожарные требовали закрыть из-за нарушений
- Вакцины от коронавируса Pfizer, Moderna, CoronaVac и AstraZeneca: как действуют, из чего состоят и безопасны ли
- В Киеве задержан иностранец, нанесший компании ущерб в 950 тысяч евро и сбежавший в Украину