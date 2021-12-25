Толкались и громко ругались: в Харькове покупатели устроили скандал во время открытия ТЦ

Впоследствии покупателям все же удалось попасть в обновленный гипермаркет.
В Харькове во время открытья обновленного торгового центра покупатели устроили скандал, поскольку их пол часа не впускали внутрь.
Об этом сообщили в телеграмм-канале "Труха Харьков". Видео 18+ можно посмотреть здесь.
Известно, что торговый центр закрылся год назад на ремонт и должен был торжественно открыть 25 декабря. Однако по неизвестным причинам гипермаркет открылся не в 9:00 утра, а на полчаса позже. Это разозлило покупателей, выстроившихся в очередь к обновленному ТЦ.
Один из мужчин начал громко ругаться, требуя от охраны, чтобы они открыли торговый центр.
"Посмотрите сколько людей пришло! Устроили праздничное, бл**ь, открытие!" – возмущался мужчина на видео.
Впоследствии покупателям все же удалось попасть в обновленный гипермаркет.
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