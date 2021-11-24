Толкнул и повалил на землю: на Волыни учитель трудового обучения избил до сотрясения мозга ученика 7 класса

Толкнул и повалил на землю: на Волыни учитель трудового обучения избил до сотрясения мозга ученика 7 класса

Педагог должен уплатить потерпевшему 9867 моральной и материальной компенсации.

В г. Торчин Луцкого района Волынской области учитель трудового обучения Торчинского лицея избил ученика 7 класса. Поэтому ему присудили 220 часов общественных работ, также мужчина должен оплатить школьнику материальную и моральную компенсации.

Об этом идет речь в решении Луцкого горрайонного суда.

Потерпевший парень рассказал, что он 4 ноября играл в коридоре учебного заведения вместе со своими друзьями. Когда к ним подошел учитель трудовой учебы, дети стали убегать. Педагог догнал только потерпевшего и насильно завел его в раздевалку спортзала. Там он толкнул его об стенку, из-за чего парень ударился головой. После этого педагог свалил потерпевшего с ног и тот упал.

Мать парня рассказала, что об избиении сына узнала от младшей дочери. Когда школьник вернулся с тренировки, он все подтвердил. Тогда мать обратилась за медицинской помощью. Врачи вызвали полицию.

В заключении медиков указано, что у пострадавшего диагностировали "закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга и гематомами затылка, которые по степени тяжести относятся к легким телесным повреждениям".

Тренер парня по борьбе рассказал, что школьник жаловался на головную боль и сообщил, что его избил учитель. После этого он отпустил его домой. Учительница потерпевшего рассказала, что ученик 7 класса опоздал на урок, он был заплакан и сел на последнюю парту. Одноклассники парня сообщили ей, что ученика избил учитель трудового обучения.

Учитель трудового обучения свою вину в суде возражал. Он рассказал, что увидел, как школьники конфликтуют во время перерыва. Он поймал потерпевшего и хотел завести его в кабинет директора, однако его не было. Тогда он отвел парня в раздевалку, где побеседовал с ребенком.

Суд, проанализировав доказательства, признал учителя виновным по ч.2 ст.125 УК Украины. Ему присудили 220 часов исправительных работ. Также педагог должен уплатить потерпевшему 9867 моральной и материальной компенсации.

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