Толкнул с балкона во время ссоры: в Днепре мужчина убил 20-летнюю возлюбленную

Толкнул с балкона во время ссоры: в Днепре мужчина убил 20-летнюю возлюбленную

Девушка упала с высоты и разбилась насмерть.

В Днепре задержан мужчина, который во время ссоры толкнул свою девушку с балкона, и та погибла.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Событие произошло 7 декабря около 20:30 в многоэтажке в Соборном районе Днепра. Под домом обнаружили тело девушки. Стражи порядка установили, что девушка погибла в результате ссоры, во время которой ее с балкона вытолкнул 28-летний мужчина.

Подозреваемый был задержан.

"По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения", — отметили в полиции.

Напомним, что в Одесской области женщина, защищаясь от притязаний, случайно убила нападающего. Суд признал женщину невиновной.