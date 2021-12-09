Толкнул с балкона во время ссоры: в Днепре мужчина убил 20-летнюю возлюбленную

Девушка упала с высоты и разбилась насмерть.
В Днепре задержан мужчина, который во время ссоры толкнул свою девушку с балкона, и та погибла.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.
Событие произошло 7 декабря около 20:30 в многоэтажке в Соборном районе Днепра. Под домом обнаружили тело девушки. Стражи порядка установили, что девушка погибла в результате ссоры, во время которой ее с балкона вытолкнул 28-летний мужчина.
Подозреваемый был задержан.
"По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения", — отметили в полиции.
Напомним, что в Одесской области женщина, защищаясь от притязаний, случайно убила нападающего. Суд признал женщину невиновной.
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