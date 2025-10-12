- Дата публикации
«Только 20 тысяч в сентябре»: военный о катастрофической ситуации с СЗЧ
Реальные цифры могут быть значительно выше официальной статистики.
Только по официальным данным в сентябре 2025 года в Украине зафиксировано более 20 тысяч случаев самовольного ухода из части (СЗЧ).
Об этом сообщил военнослужащий, бывший народный депутат Игорь Луценко, передает Новости.LIVE.
По его словам, с начала года около 160 тысяч военных самовольно покинули место службы, однако реальные масштабы могут быть гораздо больше.
«Озвученные цифры основываются только на количестве зарегистрированных уголовных производств, а не на фактических случаях бегства из армии. Количество таких производств ограничено возможностями работников ДБР — они физически не могут зарегистрировать больше определенного максимума», — объяснил Луценко.
Он также отметил, что рост числа случаев в сентябре связан с тем, что после отпусков к работе вернулось больше сотрудников ДБР, занимающихся фиксацией нарушений.
Ранее сообщалось, что неподготовленных бойцов рембата отправили на боевые позиции вместо копания окопов.
Мы ранее информировали, что в Украине остро стоит проблема СВЧ. Для ее решения требуются, в частности, годовые контракты и денежный мотиватор.