«Только 20 тысяч в сентябре»: военный о катастрофической ситуации с СЗЧ

Только по официальным данным в сентябре 2025 года в Украине зафиксировано более 20 тысяч случаев самовольного ухода из части (СЗЧ).

Об этом сообщил военнослужащий, бывший народный депутат Игорь Луценко, передает Новости.LIVE.

По его словам, с начала года около 160 тысяч военных самовольно покинули место службы, однако реальные масштабы могут быть гораздо больше.

«Озвученные цифры основываются только на количестве зарегистрированных уголовных производств, а не на фактических случаях бегства из армии. Количество таких производств ограничено возможностями работников ДБР — они физически не могут зарегистрировать больше определенного максимума», — объяснил Луценко.

Он также отметил, что рост числа случаев в сентябре связан с тем, что после отпусков к работе вернулось больше сотрудников ДБР, занимающихся фиксацией нарушений.

