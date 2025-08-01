Паук / © Unsplash

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Все пауки, которые встречаются на территории Украины, за исключением одного семейства, имеют ядовитые железы. Яд — это естественная адаптация, которая помогает паукам охотиться. Однако большинство из них не опасны для человека.

Об этом сообщила арахнолог, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук в комментарии «Телеграфу».

Единственное семейство пауков, не имеющее ядовитых желез, — Uloboridae, или улобориды. В Украине встречаются только три вида этих неядовитых пауков. Все остальные — независимо от размера — имеют яд, который помогает им охотиться.

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Улоборус. Фото: Olei / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Распознать ядовитого паука на глаз невозможно, ведь внешний вид почти ничем не выдает потенциальную опасность. Как объясняет Анастасия Иосипчук, только те особи, которые способны прокусить кожу человека, могут представлять реальную угрозу. Мелкие пауки, как правило, не имеют такой силы.

По словам ученого, даже крупные пауки, в том числе и ядовитые виды — например, каракурт или южный тарантул — не ведут себя агрессивно, если не чувствуют угрозы.

Анастасия Иосипчук исследует пауков с 2015 года и подчеркивает: эти создания не нападают первыми. Они могут защищаться только в случае попытки их убить или напугать.

«Конечно, если пытаться их раздавить или прихлопнуть рукой, пауки будут защищаться — и это нормально», — отметила ученая.

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Напомним, в Печерском районе Киева на свалке обнаружили необычную находку — в заброшенном террариуме кто-то оставил паука-птицееда. Инцидент вызвал возмущение как у зоозащитников, так и у местных жителей.