Только авиабомб — более 2 тысяч: стало известно, сколько взрывоопасных предметов уже уничтожили в Украине

В Украине специалисты по разминированию уже обследовали более 70 тысяч гектаров.

Специалисты обезвредили более четверти миллиона взрывоопасных предметов, которыми РФ засыпала Украину с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"274 тысячи взрывоопасных предметов обезвредили в Украине с начала полномасштабного вторжения России. В частности, 2 148 авиационных бомб", — говорится в сообщении.

По данным чрезвычайников, за этот период обследовано и очищено от взрывоопасных предметов около 74 тысяч гектаров территории Украины.

Разминирование Украины

Напомним, 3 июня премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что, по данным Министерства внутренних дел, более 30 млн гектаров территории Украины нуждаются в разминировании.

Верховная Рада приняла закон, предоставляющий Нацгвардии возможность разминирования.

Также в Украину прибудут саперы из Камбоджи. Они будут учить украинских коллег разминированию. Камбоджа считается одной из самых заминированных стран в мире, а камбоджийские саперы – лучшими специалистами по разминированию.

Читайте также: