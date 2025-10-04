"Только через фронт": Жорин сделал жесткое заявление по поводу трудовых мигрантов

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин

Любые мигранты должны попадать в Украину только через фронт.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в Telegram.

«Никаких трудовых мигрантов из абсолютно далеких от нас культурно и ментально стран, которые здесь будут зарабатывать, пока украинцы воюют, не должно быть. Единственный вариант остаться на территории Украины — уйти в армию. И только после этого пусть устраиваются на работу», — подчеркнул он.

Жорин добавил, что для тех, кто организовывает привоз этих мигрантов в Украину, вариант тот же. «П**дуйте сначала на фронт», — отметил военный.

Что предшествовало

Напомним, в Украину уже некоторое время приезжают трудовые мигранты, которых приглашают местные компании. Чаще всего это граждане Индии и Бангладеш. Об этом рассказал соучредитель HRD-club Дмитрий Дегтяр в комментарии BBC.

«Нас ждет этот поток. Он не будет массовым, но он уже есть. Среди иностранцев чаще всего нанимают людей из Индии и Бангладеш. Это разнорабочие, специалисты логистики, водители, сварщики», — отметил эксперт.

По его словам, процесс оформления иностранцев сейчас продолжительный и сложеный — в среднем он занимает около шести месяцев и требует значительных затрат со стороны работодателя.