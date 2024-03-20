Только для пропаганды: в Сети показали "ремонт" квартир жителей Мариуполя от оккупантов

Россияне проводят ремонты только для галочки и пропагандистских роликов. А квартиры остаются аварийными.
Мариупольский городской совет показал, как оккупанты "отремонтировали" квартиры местных жителей в захваченном городе.
На кадрах видно, что в ванной киманте и туалете – унитаз, кран и "голые стены". Жителям города не остается ничего, кроме как иронизировать над видом квартир, выдаваемых им после проведения российскими рабочими "ремонтных работ".
"Ремонт в таком стиле, как будто бы нет ремонта", — иронизирует мужчина на видео.
"Пол города с модным дизайном", – пишут люди в местных чатах.
В Мариупольском горрале объяснили, что россияне производят ремонты "для галочки", делая только фасады домов для пропагандистских роликов. А вот квартиры остаются аварийными. Ремонт людям приходится производить за собственные средства.
Напомним, что днями в оккупированном Мариуполе нашли еще одно место захоронения погибших от российских обстрелов людей.
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