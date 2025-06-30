СБУ / © twitter/СБУ

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СБУ продолжает своими спецоперациями наносить России многомиллионный ущерб.

Об этом пишет политолог Алексей Курпас, комментируя две успешные операции Службы на прошлой неделе по уничтожению самолетов СУ-34, ЗРК "Панцирь С1" и вертолетов врага.

Эксперт подчеркивает, что каждая из этих операций еще год назад была бы главным событием месяца, а сегодня они следуют одна за другой.

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“Это свидетельствует о системности действий подчиненных Малюка. Порядок, как известно, бьет класс. А если есть и одно, и другое, то враг еженедельно будет нести огромные потери”, — пишет Курпас.

Эксперт напоминает, что в начале недели праздновали день ЦСО “А”, а уже в его конце “альфовцы” вместе с другими подразделениями Службы нанесли врагу многомиллиардные потери. “Под руководством Малюка Служба разработала действенную стратегию использования беспилотников для различных задач — на поле боя и в глубоком тылу РФ, от морских дронов до ударных БпЛА. Украина не дает России доминировать в инновациях. В отличие от России, которая пытается взять количеством, Украина переигрывает технологичностью и новаторскими решениями. Служба безопасности — локомотив таких решений в Силах обороны”, — акцентирует политолог.

“Удары дронов СБУ нанесли России огромный ущерб, который исчисляется сотнями миллионов. Эти деньги режим путина направил бы на войну. Уничтоженные самолеты уже не смогут сбрасывать КАБы, а ударные вертолеты — бить по нашим позициям на фронте. До россиян после ударов СБУ должна дойти истина: их техника не защищена ни в одном углу РФ — ни на суше, ни на море. Для режима Путина аббревиатура СБУ стала символом потери миллиардов долларов”, — резюмирует Курпас.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности уничтожила два самолета СУ-34 и еще два повредила. Кроме того, СБУ сообщила об еще одной операции: уничтожила ЗРК “Панцирь С1” и три вертолета.

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