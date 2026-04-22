Только каждый второй: демограф спрогнозировал, сколько украинцев реально вернутся домой

Демограф объяснил, почему планы украинцев по возвращению домой могут измениться.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Потеря будущего: как ЕС готовится оставить украинцев у себя навсегда

Потеря будущего: как ЕС готовится оставить украинцев в себе навсегда

Количество украинцев, планирующих вернуться из-за границы после завершения войны, постепенно сокращается.

Почему наши соотечественники не спешат домой, даже если война закончится, объяснил заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун, передает «Телеграф».

По его словам, общая тенденция показывает, что процент планирующих приехать обратно постепенно сокращается. Среди главных факторов — прежде всего завершение войны, ведь люди уехали именно из-за нее. Однако, кроме факта прекращения боевых действий, люди будут учитывать условия, при которых наступит мир.

От чего будет зависеть выбор украинцев или возвращаться домой?

Демограф напомнил, что два года назад проводился опрос: вернутся ли украинцы из-за границы, если Украина восстановит границы в 1991 году или если мир наступит по линии фронта?

«На 25% больше людей ответили, что приедут домой в первом сценарии. То есть условия мира оказывают прямое влияние на решения людей», — пояснил Гладун.

Кроме того, имеют значение перспективы трудоустройства, наличие жилья, состояние социальной инфраструктуры для детей. Он подчеркнул, что все эти условия украинцы будут сравнивать с тем, что имеют сейчас за границей — работа, жилье, школа. Если «там» будет лучше, чем «здесь», то домой вряд ли кто-то вернется.

Что думают о возвращении украинцев в ЕС

Гладун напомнил, что весной будущего года завершится действие системы временной защиты в ЕС. После этого каждая страна сама будет решать — предлагать украинцам возвращаться или давать им статус в соответствии с национальным законодательством.

По его мнению, многие страны заинтересованы в том, чтобы украинцы остались: они сейчас проводят активную политику языковой интеграции и привлечения к рынку труда.

«Общий мировой опыт неутешителен: чем дольше идет война, тем меньше людей возвращается. Если домой приедет 40, а лучше 50 процентов — это уже будет хорошим результатом», — подытожил Александр Гладун.

Ранее Александр Гладун объяснил, сколько детей должна рожать каждая семья, чтобы Украина избежала демографической катастрофы.

