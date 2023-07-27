"Только красивые слова": оккупант жалуется на пренебрежительное отношение руководства – перехват ГУР

По словам оккупанта, секретарь Совбеза сказал, что "это десятилетие еще будет продолжаться". Речь шла о том, что партия у власти будет как минимум такой промежуток времени.

Соответствующий перехват опубликовал ГУР МО.

Оккупанты жалуются на пренебрежительное отношение руководства

"Выводы не делаются"

Оккупант акцентировал, что о зачистках и говорить нечего. Народ и так зачищают.

"Социальные выплаты… Зачем платить? Надо сразу все одним моментом сделать", – утверждает вояка.

Кто-то в этом заинтересован, продолжил он, так что уже очевидно, до чего дошли. Как отметил оккупант, выводов никаких не делается, раздаются только хорошие слова.

"Главное, уволили Грайворон, медали повесили и два дня подряд лупили там, война шла, елки-палки! И корреспондентов обстреляли всех, а тех, кто правду написал, уволили нах**р, чтобы правду не писали. Нормально? От тебя и все так и должно быть", – рассказал военный.

Напомним, это не первый случай, когда военные рассказывают правду об отношении руководства. Так, один из оккупантов заметил, что на блокпосте его не хотели пускать домой. После этого захватчик отказывается ехать на войну в Украину.

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